شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يدق ناقوس الخطر فى «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روجيه فيدرر إنه سيقيّم إمكانية مواصلة مشواره فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز (7-6)، و(6-7)، و(7-6)، و(7-5) على الألمانى دومينيك كوبفر دون حضور مشجعين فى ملعب فيليب شاترييه.

كان اللاعب الحاصل على 20 لقبًا فى البطولات الأربع الكبرى يشارك فى مباراته السادسة فقط فى 17 شهرًا بعد الخضوع لجراحة فى الركبة. واقترح بعد الفوز فى مباراة الدور الثالث، أنه ربما يحافظ على نفسه حتى يكون لائقًا للعب فى بطولة ويمبلدون التى تنطلق يوم 28 من الشهر الجارى.

وردًا على سؤال حول مدى رغبته فى البقاء بالبطولة، قال اللاعب السويسرى، البالغ عمره 39 عامًا، للصحفيين: «نحن نخوض مثل هذه المباريات، ونحللها بدقة وننظر إلى القادم، وسنفعل الأمر ذاته الليلة وغدًا».

وأضاف: «أحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن إمكانية الاستمرار فى اللعب إذا كان ذلك لا يمثل مخاطرة كبيرة فى الوقت الحالى، أم أن هذه فرصة مثالية للحصول على راحة».

وسيلعب فيدرر مع الإيطالى ماتيو بريتينى على بطاقة الظهور فى دور الثمانية، حيث تلوح مواجهة محتملة فى الأفق ضد غريمه القوى نوفاك ديوكوفيتش الذى يبدو فى حالة أفضل.

وقال فيدرر: «أود أن أكون الآن مكان رافاييل (نادال) أو نوفاك حتى أشعر مثلهما أنى فى حالة رائعة، وألعب بشكل رائع وأفوز».

وأضاف: «ليس لدىَّ هذا الشعور فى الوقت الحالى، لذا فهذه كلها تعد خطوات مهمة نحو شىء مهم جدًا بالنسبة لى. إنه الموسم وإنها العودة. أحتاج إلى مثل هذه المباريات».

وفى السياق ذاته، أصبحت السلوفينية تمارا زيدانسيك أولى المتأهلات إلى ربع نهائى رولان جاروس، بعد فوزها على الرومانية سورانا كيرستيا.

وعبرت اللاعبة السلوفينية منافستها بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-4) و6-1، فى مباراة استمرت ساعة و26 دقيقة.

وحجزت السلوفينية (23 عامًا)، المصنفة 85 عالميًا، أولى بطاقات التأهل لربع نهائى البطولة الباريسية للمرة الأولى فى مسيرتها.

وتنتظر زيدانسك فى الدور المقبل الفائزة من مباراة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والإسبانية باولا بادوسا.