شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحسم صفقة المحترف الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتربت إدارة نادي سموحة من الحصول على خدمات عمر ياسين لاعب العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد عمر ياسين من أبرز لاعبي فريق العين خلال الفترة الأخيرة ويمتلك الجنسية الفرنسية إلى جانب أصوله المصرية.

ورفض عمر ياسين تجديد عقده الذي ينتهي في الفترة الحالية، مفضلاً المشاركة في الدوري المصري عبر نادي سموحة في صفقة انتقال حر.

يذكر أن فرج عامر، رئيس سموحة، أعلن في وقت سابق عن إتمامه الاتفاق مع أحد المواهب المصرية التي خرجت في رحلة احتراف منذ موسمين.