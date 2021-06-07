شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنجاز جديد حققه سيف عيسى بطل مصر في رياضة التايكوندو، خلال مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالسنغال بمشاركة 189 لاعبا مثلوا نحو 30 دولة إفريقية تنافسوا في ثمانية موازين للرجال ومثلهم للسيدات.

بطل فريق KO Squad لم يكتف بحصوله على الميدالية الذهبية في وزن 80 كيلو التي توج بها بعد تغلبه على أشرف محبوبي بطل المغرب في المباراة النهائية، حيث فاز أيضًا سيف عيسى بجائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا لتضاف إلى إنجازات البطل المصري الذي سيشارك في شهر يوليو المقبل في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو.

إسلام قرطام مؤسس فريق KO Squad راعى سيف عيسى هنأ اللاعب على الإنجاز الذي حققه خلال مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة، وطالبه ببذل مزيد من الجهد من أجل التتويج بميدالية أوليمبية في طوكيو للمساهمة في رفع اسم مصر عالياً في هذا المحفل العالمي والأوليمبي.

ونجحت بعثة منتخب مصر التي شاركت في البطولة بـ 15 لاعبا تحت قيادة أوسكار سالا زار المدير الفني المكسيكي في حصد 14 ميدالية متنوعة لتحتل المركز الثاني خلف المغرب التي جاءت في المركز الأول، وحصدت مصر ثلاث ميداليات ذهبية، بالإضافة إلى خمس ميداليات فضية وست ميداليات برونزية، حيث توج سيف عيسى وعبدالرحمن وائل وشهد سامي بالميدالية الذهبية.

وفاز عبدالرحمن خلف وعمر شراقي وأحمد وائل وأحمد الراوي ومنة مدحت بالميدالية الفضية وتقى شعبان وهداية ملاك ونور حسين وأشرقت نبيل وروان رفاعي وميسون إيهاب بالميدالية البرونزية.