شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تجديد عقد فخر الدين بن يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبوجريشة، تمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى، حيث تألق اللاعب المقلب بـ«الروج» بشكل لافت ليساهم في عودة الدراويش للانتصارات ويقدم اللاعب موسمًا متميزًا مع قلعة «الدراويش».

ويعتلي فخر الدين بن يوسف صدارة هدافي الإسماعيلي هذا الموسم برصيد 7 أهداف، بعدما شارك في 21 مباراة بالدوري ومباراة بكأس مصر، وتأمل الجماهير التونسية في استعادة لاعب الدراويش مستواه سريعًا، في ظل حاجة منتخب نسور قرطاچ لمجهوداته خلال الفترة القادمة التي تشهد تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتساوى التونسى فخر الدين بن يوسف مع الغينى ممادوكيتا لاعب الإسماعيلى الأسبق في المركز العاشر بقائمة هدافى الأجانب خلال مشاركتهم في جميع البطولات، بعدما سجل كل منهما 10 أهداف بقميص الدراويش.