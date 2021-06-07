شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الزمالك في معسكر منتخب المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أُصيب حميد أحداد لاعب نادي الزمالك خلال تدريبات منتخب المغرب للمحليين الذي انطلق منذ يومين.

وغادر لاعب الزمالك المعسكر رفقة زميله عبد المنعم بوطويل، مدافع شباب المحمدية، بسبب الإصابة، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد لمغربي.

وكان المدرب الحسين عموتة أعلن عن نضم حميد أحداد لاعب الزمالك، وبدر بانون مدافع الأهلي، إلى معسكر منتخب المحليين بعد خروجهما من حسابات المنتخب الأول الذي يقوده فنياً وحيد خليلوزتش.