شكرا لقرائتكم خبر عن لاباكودجو يعود لحسابات الزمالك لتدعيم الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد المهادم التوجولى، لابا كودجو، لاعب العين الإماراتى من جديد، لاهتمامات مسؤولى نادي الزمالك من أجل التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق، الذي يعانى من الفاعلية التهديفية، بعد رحيل مصطفى محمد إلى الدورى التركي.

وعلمت «المصري اليوم» أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، طلب التعاقد مع اللاعب، بعد مفاضلة بينه وبين عدد من المهاجمين الأجانب لتدعيم هجوم الفريق، خاصة في ظل عدم اقتناعه بروان حمدي وحميد أحداد، وهو الأمر الذي دفعه للاعتماد على سيف الجزيري وأسامة فيصل، وأبدي المدير الفرنسي، اقتناعه باللاعب من حيث الإمكانيات الفنية والبدنية، خاصةً أنه سيضيف الكثير للقلعة البيضاء.

يأتى ذلك في الوقت الذي يدرس فيه الجهاز الفنى للزمالك العديد من الأسماء من أجل اختيار الأفضل للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكذلك تعويض غياب اللاعبين الذين سيرحلون في نهاية الموسم الحالى، على رأسهم فرجاني ساسي.