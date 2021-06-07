شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكتفي بعودة الثنائي المعار لتدعيم الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجنوب افريقي بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة التعاقد مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقرر الجهاز الفنى بالاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح صرف النظر عن فكرة التعاقد مع أي صفقات جديدة في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والاستقرار على العناصر المتواجدة في صفوف الفريق وعدم التفكير في التعاقد مع أي صفقة جديدة في الفترة المقبلة .

حيث أستقر الرأي الى عودة الثنائي المعار محمد عبد المنعم ومحمود الجزار ولكنه لن يطلب صفقات دفاعية جديدة، فى ظل وجود وفرة من اللاعبين المدافعين وهم ، بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام .