شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقر على إقاله أروابارنيا ويفاضل بين 3 مدربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت أيام الأرجنتيني أروابارينا، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى بيراميدز معددة مع الفريق، وذلك بعدما استقر الرأي لدي مسؤولى النادي، توجيه الشكر للمدير الفنى، بسبب النتائج المتواضعه للفريق في بطولة الدورى الممتاز، خاصة أن الفكر السائد داخل النادي خلال الفترة الحالية، هو إقاله المدير الفني في حالة ودع الفريق الكونفيدرالية أما في حالة تم حصد اللقب سيتم تأجيل رحيله إلى نهاية الموسم.

وعلم «المصري اليوم» أن إدارة بيراميدز تفاضل بين ثلاثة مدربين وهم إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلي، وعلى ماهر المدير الفنى للمصري، وأيضاً حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندري، ولكى يتم حسم الأمر بشكل نهائي، وإن كانت الكفة الأقرب في صالح إيهاب جلال المدير للإسماعيلي، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية.