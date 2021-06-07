شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه دلفي وديًا استعداداً للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري آخر تجاربه الودية اليوم الإثنين مع نظيرة دلفي أحد أندية القسم الثانى ، قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم 16 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وتعتبر مباراة اليوم هى الودية الثانية عقب مواجهة كفر الدوار أمس الأول وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

ويسعي الجهاز الفنى للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، لتجيهز اللاعبين بشكل جيد على المستوى الفني و البدني قبل استئناف بطولة الدوري و تعويض النتائج السلبية التى حققها الفريق فى الفترة الماضية مما جعله يحتل المركز السابع فى جدول المسابقة برصيد 34 نقطة.