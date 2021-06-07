شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر وزيرة الصحة بعد توفير لقاح كورونا للأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد المجهود الكبير الذي بذلته في توفير لقاح كورونا لأعضاء الجمعية العمومية وذلك من خلال بيان رسمي.

وجاء في البيان «وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لتعاونها الكبير والاستجابة الفورية من جانبها للتيسير على أعضاء الأهلي للحصول على لقاح كورونا».

وأضاف البيان: «وكان المجلس قد أجرى اتصالات مع وزيرة الصحة قبل فترة لإرسال كشوف بأسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتم تحديد موعد لهم، وهو ما جرى بالفعل خلال الأيام الماضية، وحصل أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة عضو على اللقاح، بل ولقي أعضاء الأهلي كل تعاون واهتمام وتيسير، فضلًا عن تقليص الإجراءات والوقت».

وأكمل البيان: «وفي ضوء ما جرى من تقدير لأعضاء الأهلي واهتمام جاء شكر مجلس إدارة النادي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب لوزيرة الصحة».

واختتم البيان: «وأكد الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، أن الإدارة مستمرة في تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في فروع النادي الثلاثة، وإرسال هذه الكشوف إلى وزارة الصحة، لتحديد مواعيد حصولهم على اللقاح في المقرات المعتمدة من الوزارة».