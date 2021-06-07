شكرا لقرائتكم خبر روزاريو يشكو الاتحاد مطالبا بملايين جيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم نادي روزاريو الأرجنتيني بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الاتحاد، بسبب عدم استلامه مبلغ 3 ملايين و300 ألف ريال كجزء من قيمة انتقال محترفه الأرجنتيني ليوناردو جيل للأخير.

وتبحث إدارة الاتحاد عن تسوية هذه الشكوى من خلال جدولة المبالغ المستحقة لتخفيض حجم الالتزامات المالية المتراكمة على النادي، وخاصة أنه يهدف لتغيير عدد من المحترفين الأجانب.

كما تسعى لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.

وانضم جيل إلى الاتحاد في ديسمبر 2019 قادما من نادي سنترال روزاريو ليشغل خانة محور الارتكاز إبان تولي المدرب الهولندي هينك تين كات المهام الفنية، ثم أعير اللاعب لنادي فاسكو دي جاما في أكتوبر 2020 لمدة موسم، وقد شارك حينها مع الاتحاد في 13 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها 9 مباريات بشكل أساسي، سجل فيها هدفا واحدا وصنع هدفا آخر.

من جهة أخرى وصلت إدارة نادي الاتحاد لتحديد أعلى مبلغ يمكنها الإيفاء به سنويا للاعب الفريق سعود عبدالحميد مقابل تجديد عقده، وذلك بواقع 5 ملايين ريال عن الموسم، بعد أن عرضت عليه مبالغ أقل خلال مفاوضاتها مع اللاعب في الفترة الماضية.

وأكدت أنباء خلال اليومين الماضيين أن ثمة تأخيرا من اللاعب لتجديد عقده الاحترافي، خاصة عقب تلقيه عرضا من نادي النصر يفوق عرض الاتحاد بزيادة بلغت مليون ونصف المليون ريال.