ملاكم اليوتيوب يحرج ماوذر

أحرج الأمريكي لوجان بول (26 عاماً) الملاكم الشهير في اليوتيوب مواطنه المخضرم فلويد مايوذر في نزال ملعب روك في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية (فجر الاثنين) وواصل الصمود في الجولات الـ8.

وقال مايوذر الذي لم يهزم من قبل في نزالاته مهما كان خصمه إنه غالباً لن يخوض نزالاً استعراضياً أبداً مستقبلاً، وأضاف: «فوجئت بمهاراته وأنا لم أعد في الـ21».

وكان مايوذر، ملك وزن الريشة، تبجح قبل النزال وقال إنه سيقضي على لوجان بالضربة القاضية بعد اختيار الملاكمين قفازات أخف وزناً، ودخل مايوذر النزال بوزن أقل من غريمه الشاب (155 باونداً مقابل 189.5 باوند) ما منح لوجان هيمنة أكبر في الأداء.