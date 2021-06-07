شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون يورو سعر هالاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإمارات تقدم 31,549 جرعة جديدة



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تونس تؤكد دخولها الموجة الرابعة من فيروس كورونا

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الإمارات.. 1933 متعافياً من "كورونا" و1968 إصابة جديدة



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حاكم الشارقة يوجه بإنشاء 5 مراكز تدريب للرياضات البحرية الأولمبية



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الديوان الملكي الأردني: فض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتباراً من الخميس المقبل

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هيئة النزاهة الاتحادية تصدر 9 أوامر ضبط بحق مسؤولين كبار بعموم العراق

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بوتين يوقع على الانسحاب من معاهدة "السماوات المفتوحة" مع الولايات المتحدة التي تهدف للحد من التسلح

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وسائل إعلام عراقية: اغتيال ضابط كبير في جهاز المخابرات شرقي بغداد

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باكستان: 30 قتيلاً على الأقل في اصطدام قطارين جنوب البلاد

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الإمارات ضمن الـ20 عالميا بقطاع النقل والثانية في جودة النقل الجوي

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