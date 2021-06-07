شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يواجه كمبوديا متسلحاً بتفاؤل كاتانيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي اليوم الاثنين منتخب العراق الأول لكرة القدم في البحرين مع منتخب كمبوديا ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023.

وتبدو المباراة في غاية الأهمية للمنتخب العراقي الذي يسعى الى استعادة صدارة منتخبات المجموعة التي بات المنتخب البحريني يتصدرها الآن بفارق نقطة واحدة عن المنتخب العراقي.

وسيفتقد المنتخب العراقي اثنين من مدافعيه وهما سعد ناطق بسبب الحرمان، وعلي فائز لثبوت إصابته بفيروس "كورونا".

وأبدى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، تفاؤله بتحقيق المنتخب لنتائج جيدة في التصفيات الآسيوية المزدوجة برغم الأزمات التي واجهته خلال رحلة التحضير والسفر إلى البحرين لخوض مباريات المجموعة الثالثة.

وقال كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا: "بالنسبة للمنتخب العراقي، فجميع الأمور جيدة، لعبنا بعض المباريات الودية، وقدّمنا مستويات جيدة، ونحن جاهزون لمباراة كمبوديا، ونعرف ماذا سنفعل".

وأضاف: "صحيح أننا لم نلعب مباراة رسمية منذ مدة طويلة، ولكنني واثق من المنتخب العراقي، برغم أنني قلق من الوضع العام، اللاعبون محجورون في الغرف، وأرضية ملعب المباراة (مضحكة) بالنسبة لي، ونأمل أن يعطينا هذا الوضع حافزا للفوز في المباريات".

وختمَ كاتانيتش: "في بعض المباريات تعتقد أنك ستفوز بها، ولكنك قد تخسرها في النهاية، وبالنسبة للمنتخب العراقي الذي اقوده، فهو يركز بنسبة 120 %".