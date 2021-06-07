شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأسبوع الأول من بطولات التراثيليون الدولية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات التراثيليون المقامة بشرم الشيخ ختام بطولتي السيدات والرجال تحت 23 عاما ضمن بطولتي كأس أفريقيا وكأس العرب المؤهلين لأولمبياد طوكيو.

وتقام بطولات التراثيليون تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء خالد فورة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد ناصر رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للترايثلون ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي للترايثلون وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وأعلنت اللجنة عن نتائج منافسات السيدات تحت 23 عاما حيث استطاعات اللاعبة بسملة السلاموني، الفوز ببطولتي افريقيا والبطولة العربية وتعزيز موقفها من التصنيف العالمي، كما حصلت اللاعبة الواعدة ميرنا عاطف على المركز الثالث عربياً.

وواصلت مصر فوزها في منافسات الرجال تحت 23 عاماً حيث حقق البطل سيف الدين خالد المركز الأول عربياً والثالث افريقياً، وجاء اللاعب مهند ياسر ذالمركز الثالث عربياً.

وفي منافسات الناشئين حقق اللاعب عبد الرحمن شريف المركز الثاني أفريقياً، والأول عربياً، وفاز اللاعب أحمد هاني بالمركز الثالث أفريقياً، والثاني عربياً فيما حل زميله اللاعب عمر كارم في المركز الثالث.

وفى منافسات الناشئات تمكنت البطلة مرام ياسر من تحقيق المركز الأول عربياً والثاني افريقيا، فيما حلت اللاعبة روان مصطفى في المركز الثالث.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان لها، أن البطولة شهدت منافسة قوية من جميع المشاركين كون بطولة شرم الشيخ من المحطات الأخيرة المتبقية قبل انتهاء فترة التأهيل الأولمبي والتي شهدت حضور قوي يعد الاقوى في تاريخ السباقات التي استضافتها مصر للترايثلون.

وشارك اللاعبون واللاعبات من دول العالم المختلفة وممثلين للقارات بحثاً عن نقاط التأهيل، فشهدت البطولة حضور قوي من امريكا اللاتنية ودول الاكوادور وكولمبيا وكوبا وامريكا وعدة دول أوربية على رأسها النمسا وروسيا ورومانيا وايضا دول آسيوية ووصل عدد الدول المشاركة إلى ٤٢ دولة.

وتعد البطولة بمثابة تجربة جيدة للاسبوع المقبل قبل انطلاق البطولات الافريقية والعربية الكبري للترايثلون والتي تعد أهم بطولات القارة الإفريقية والإقليم العربي.