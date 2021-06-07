شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يحصدن برونزية كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك برونزية كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 3 /1 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويلتقى بعد قليل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع الصيد فى نهائى المسابقة على صالة الشرقية للدخان.

ويحضر اللقاء عدد محدود من أسر اللاعبين نظرا لإقامة النهائيات بدون جماهير فى ظل تطبيق التباعد الإجتماعى لفيروس كورونا.

وتأهل فريق سيدات الأهلى للكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على سبورتنج 3 /0 يوم الجمعة الماضية، بينما تأهل الصيد على حساب الزمالك بنفس النتيجة.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائى كأس مصرى للطائرة مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.