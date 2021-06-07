شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يؤدى برنامجا منفردا على هامش مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى يوسف أوباما، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجاً بدنياً بمفرده تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق، وذلك على هامش التدريب مساء اليوم الاثنين بمقر النادي.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تجهيز أوباما بدنياً قبل مواصلة مباريات الدوري الممتاز المقبلة.

من ناحية أخرى، ركز الفرنسى باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين على تصويب ركلات الجزاء وتأهيلهم بالشكل الأمثل، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى بسبب الأجندة الدولية.

ويحرص كارتيرون على استغلال فترة توقف الدورى لتصحيح كافة الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الفترة الماضية، ومن ضمنها تسديد ركلات الجزاء والتى شهدت إهدار بعضها بسبب الرعونة.

وتصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خط هجوم في الدوري المصري، وذلك بعدما خاض الفريق الأبيض 25 مباراة في دوري الموسم الجاري، سجل خلالها لاعبوه 44 هدفاً، ليرد الزمالك على جميع المشككين في قوته الهجومية بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى الدوري التركي في يناير الماضي.