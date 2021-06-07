شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يواجه المجهول فى الأهلي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مصير سعد سمير، لاعب الأهلي، فى ناديه بالموسم المقبل غامضاً، فى ظل وجود مطالب تنادى برحيله لعدم جدوى بقائه فى صفوف الفريق الأحمر. وأصبحت احتمالية الاستغناء عن سعد سمير فى نهاية الموسم الحالي كبيرة لعدم حاجة الفريق لجهوده بسبب تقدمه في السن وكثرة إصاباته بخلاف وجود البديل الأفضل فى مركزه هذا الموسم.

ويوجد 6 مدافعين فى صفوف الأهلي بخلاف سعد سمير وجميعهم يشاركون بشكل أساسى، مثل بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامى ربيعة ومحمود متولي وأحمد رمضان بيكهام، فضلا عن رغبة الجهاز الفني فى عودة محمد عبد المنعم المعار إلى سموحة.

ويستأنف الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية، ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يزور محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف أحد تدريبات الأهلي قبل رحلة تونس.

وحدد الأهلي 15 يونيو الجارى موعداً مبدئياً للسفر إلى تونس لخوض مباراة الترجى التى ستقام يوم 19 يونيو الجاري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.