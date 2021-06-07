شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوقع 9 عقود احترافية مع مواهب فريق الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع نادي الاتحاد السكندري 9 عقود احترافية لمواهب فريق الأمل بعد المستويات الكبيرة التي قدموها الفترة الأخيرة، وذلك بناءً على توصية من إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالنادي، لربط المواهب بزعيم الثغر خوفا من إغراءات الأندية والعروض الخارجية.

وكشف رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد أن اللاعبين الذين تم توقيع عقود لهم هم بالفعل نواة لفريق يتم إعداده على أسس علمية ليصبح معظم أعضائه بالفريق الأول مستقبلآ.

ويضم فريق الأمل مواهب من كل مرحلة سنية، كما أنه شارك في مباراتين مع الفريق الأول هزم في الأولي ٢ / ٣ وتعادل في الثانية ٢ / ٢ وكان له السبق في التقدم بالتهديف، كما له مباراة مع منتخب الشباب حقق فيها الفوز وذاع صيته.

وأثار فريق الأمل الذي تم تكوينه مؤخرا بنادي الاتحاد السكندري ذهول المتابعين، بعدما بات قوة ضاربة يستند إليها زعيم الثغر في المستقبل، ويعفي النادي من أعباء الصفقات المكلفة كل فترة انتقالات.

وتواصل ”الخليج 365” مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وصاحب فكرة تكوين الفريق، لمعرفة المزيد عن هذا الفريق الذي يتحسس لاعبوه الطريق للنجومية فقال محمدين: "فريق الأمل هو عبارة عن 23 موهبة من ناشئي النادي، 8 لاعبين مواليد 2001، و3 لاعبين مواليد 2002، و5 لاعبين مواليد 2003، ولاعبين من مواليد 2004، و3 لاعبين من مواليد 2005، ولاعبين من مواليد 2006".

ويُعد قطاع ناشئين كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري هذا الموسم هو الأفضل على مستوى الأندية المحلية، من حيث الإنجازات الاحترافية والتدعيمات، بسبب وجود قوى عظمى للقطاع تتمثل فى إمام محمدين وهو رئيس القطاع، والذى يُعد كما تلقبه جماهير الإسكندرية بـ"أبو الأشبال"؛ بسبب رؤيته المستقبلية فى اللاعبين وكيفية اختيار الأنسب وإدارة منظومة كبيرة بحجم قطاع نادي الاتحاد السكندري.