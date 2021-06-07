شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع معاونيه وعبدالشافى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريب مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وشرح المدير الفنى للزمالك لمعاونيه برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه فى المران اليوم، وقسم اللاعبين لمجموعتين خلال المران، وتولى أسامة نبيه المدرب العام قيادة مجموعة، بينما قاد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد المجموعة الثانية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بالكرة من لمسة واحدة وفقًا للبرنامج التدريبى الموضوع من قبل المدير الفني.

بينما واصل محمد عبد الشافي تدريباته التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وإصابات الملاعب، وقام بأداء تدريبات بالجرى الخفيف حول الملعب للتعافى من إصابته، حيث يعانى من الإصابة بشد فى عضلة السمانة.

ويلتقى الفريق مع نظيره أسوان، فى اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، من 25 مباراة خاضها حتى الآن فى الدوري، فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى مباراتين.