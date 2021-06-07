شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية استعدادا لأسوان.. وأوليفيرا يعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي. وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي، والذي يرغب في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

في الوقت الذى وصل فيه البرازيلي أوليفيرا، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم الاثنين، قادما من بلاده بعد قضاء فترة إجازته، وقاد تدريبات حراس مرمى الفريق اليوم بشكل طبيعي.

بينما قاد أيمن الطويل مدرب حراس فريق 2003، تدريبات حراس مرمى الفريق لمدة يومين لحين وصول مدرب الحراس البرازيلي .

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة، من 25 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري، فاز في 16 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وسقط في مباراتين.