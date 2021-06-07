شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات مرشحة لتدعيم وسط الزمالك حال رحيل فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، التحرك للبحث عن البديل المناسب للدولى التونسى فرجانى ساسى، الذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

ورصد الجهاز الفنى للزمالك العديد من الأسماء فى الدورى المصرى من أجل مراقبتهم والوقوف على مستواهم وتحديد الأفضل من بينهم للتعاقد معه لتدعيم خط وسط الفريق حال رحيل فرجانى ساسى.

وجاء ضمن أبرز المرشحين النيجيرى إيزي إيميكا لاعب المصري البورسعيدى، والذى أكد وكيله وائل الخربتاوى أن هناك اهتماما زملكاويا كبيرا باللاعب فى الوقت الحالى.

كما جاء الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط فريق الجونة ضمن المرشحين لتدعيم خط وسط الزمالك حال رحيل ساسى، ودخل أيضًا مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش ضمن قائمة المرشحين.

وتوصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع محمد مجلى لاعب وسط فريق المقاولون العرب، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، خاصة أن مجلي نجح فى خطف الأنظار من خلال ظهوره المميز مع ذئاب الجبل.

وتأكد مسئولو الزمالك وجود رغبة لدى "مجلى" فى الانضمام لصفوف الزمالك، وتم التوصل لاتفاق شفهى بين الطرفين، على أن تقوم إدارة القلعة البيضاء بحسم الصفقة مع إدارة المقاولون العرب فى الفترة المقبلة.

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

وكان الزمالك يرغب فى ضم محمد مجلى فى انتقالات شهر يناير الماضى، إلا إن مشاركة اللاعب مع فريقه فى الكونفدرالية الأفريقية وعدم تمكنه من المشاركة مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا حينها منع الزمالك من اتمام الصفقة.

ولم يستقر كارتيرون حتى الوقت الحالى على الاسم الذى سيمنح الإدارة الضوء الأخضر من أجل التعاقد معه، لاسيما وإنه من المتوقع أن يقوم الزمالك بالبحث عن بديل لفرجانى خارج مصر، ليتم التعاقد مع صفقة سوبر تعوض الجماهير.