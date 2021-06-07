شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى دور الـ32 بكأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021، ليتأهل إلى دور الـ 16. ومن المنتظر أن يلتقى فريق الزمالك فى دور الـ 16 مع الفائز من لقاء بايونيرز مع دلفى المقرر له السادسة مساء اليوم.

بينما يلتقى الأهلى مع الشرقية للدخان فى نفس الدور الـ32 فى السادسة مساءً، بعدما نجح الأحمر مؤخرا فى تحقيق لقب الدورى الممتاز لهذا الموسم.

فيما تأهل إلى دور السادس عشر مباشرة كل من الطيران وقارون والصيد والاتحاد السكندرى والشمس وناصر أبناء الشعب لاعتذار الأندية التى كانت من المقرر أن تخوض دور الـ32 أمامهم.