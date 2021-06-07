شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سليمان فارس هدية عبد الله الفيصل للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد سليمان فارس أحد أهم النجوم فى تاريخ النادى الأهلى، والذى ولد بالخرطوم، وبدأ مشواره مع الكرة بفريق العامل ثم نادى التحرير البحراوى قبل أن ينتقل للعب فى نادى الهلال عام 1950، وبعد عام انتقل لفريق أهلي جدة السعودى، وقضى به عامين، قبل أن يهديه الأمير عبد الله الفيصل الرئيس الشرفى للأهلي لاحقاً للنادى الأهلي المصرى عام 1953.

لعب سليمان فارس فى جيل صالح سليم وعبد الجليل حميدة ومكاوى، وقضى مع الفريق الأحمرموسمين ثم عاد للهلال مرة أخرى عام 1955 لموسم واحد، ثم عاد للأهلي مرة أخرى واستمر مع الأخير حتى عام 1959 ليعود للهلال مرة أخرى ويعلن اعتزاله فى صفوفه عام 1960.

أٌطلق على فارس لقب السد العالى لأنه كان مدافعاً قوياً وسريعاً، خلال مباراة القمة أمام الزمالك نوفمبر 1954، حيث أبدع فارس فى مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وحرم نجوم الزمالك من الوصول لمرمى الأهلي، الذى فاز بهدفين دون رد.

سليمان فارس كان لاعباً فى أول منتخب سودانى يتم تشكيله بعد الاستقلال عام 1956، وكان نجماً للمنتخب السودانى حتى اعتزاله، وبعد ذلك عمل فارس بالتدريب فى السودان ودرب عدة أندية، أبرزها الهلال، بالإضافة للمنتخب العسكرى السودانى.

فى عام 1998 توفى سليمان فارس بالقاهرة التى عاد ليعيش فيها أيامه الأخيرة، وترك ذكراه كأحد السودانيين الذين دافعوا عن قميص الأهلي وأحبوا القلعة الحمراء طيلة حياته.