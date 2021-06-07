شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يواصل رحلة اللحاق بموقعة الترجى ويتناول الجمبرى قبل التأهيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مجدى أفشة، صانع العاب النادى الأهلى، عن جانب من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل، ونشر نجم الأهلى صورا عبر ستوري انستجرام أثناء تأدية برنامجه التأهيلى وظهر خلالها يتناول الجمبرى.

وتسود حالة من الارتياح داخل الجهاز الطبي للأهلي بعد نتائج الجدول الزمني الذي خضع له محمد مجدي أفشة، وجاءت نتائجه مبشرة في ظل استجابة اللاعب السريعة للعلاج، وفقا للجدول الزمني المحدد لكل مرحلة فى برنامج تأهيل أفشة، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وارتفعت مؤشرات لحاق أفشة والمشاركة أساسيا في مباراة الترجي التونسي على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة والسفر مع الفريق الأحمر في رحلة السفر إلى تونس والمحدد لها أحد يومي 14 أو 15 يونيو الجاري، لاسيما بعد التقارير التي وصلت من الجهاز الطبي وتفيد بأن حالة اللاعب تسير بشكل مطمئن للغاية، لاسيما بعدما خضع اللاعب للعلاج بالليزر والتدريبات المائية والعلاج الطبيعي.