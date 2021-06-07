شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يواصل رحلة اللحاق بموقعة الترجى ويتناول الجمبرى قبل التأهيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مجدى أفشة، صانع العاب النادى الأهلى، عن جانب من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل، ونشر نجم الأهلى صورا عبر ستوري انستجرام أثناء تأدية برنامجه التأهيلى وظهر خلالها يتناول الجمبرى.
وتسود حالة من الارتياح داخل الجهاز الطبي للأهلي بعد نتائج الجدول الزمني الذي خضع له محمد مجدي أفشة، وجاءت نتائجه مبشرة في ظل استجابة اللاعب السريعة للعلاج، وفقا للجدول الزمني المحدد لكل مرحلة فى برنامج تأهيل أفشة، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلى إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.
وشارك أفشة حتى الآن فى 76 مباراة مع الأهلى بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة فى آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، وسجل أفشة مع الاهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دورى الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة.