الخطيب يشكر وزيرة الصحة بعد توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على توجيه الشكر والتحية إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لتعاونها الكبير والاستجابة الفورية من جانبها للتيسير على أعضاء الأهلي للحصول على لقاح كورونا.

وجاء ذلك بعدما حصل أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة عضو على لقاح كورونا، بل ولقي أعضاء الأهلي كل تعاون واهتمام وتيسير، فضلًا عن تقليص الإجراءات والوقت.

وكان المجلس قد أجرى اتصالات مع وزيرة الصحة قبل فترة لإرسال كشوف بأسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتم تحديد موعد لهم، وهو ما جرى بالفعل خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، أن الإدارة مستمرة في تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في فروع النادي الثلاثة، وإرسال هذه الكشوف إلى وزارة الصحة، لتحديد مواعيد حصولهم على اللقاح في المقرات المعتمدة من الوزارة.