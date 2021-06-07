الخطيب يشكر وزيرة الصحة بعد توفير لقاح كورونا لأعضاء النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على توجيه الشكر والتحية إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لتعاونها الكبير والاستجابة الفورية من جانبها للتيسير على أعضاء الأهلي للحصول على لقاح كورونا.
وجاء ذلك بعدما حصل أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة عضو على لقاح كورونا، بل ولقي أعضاء الأهلي كل تعاون واهتمام وتيسير، فضلًا عن تقليص الإجراءات والوقت.
وكان المجلس قد أجرى اتصالات مع وزيرة الصحة قبل فترة لإرسال كشوف بأسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتم تحديد موعد لهم، وهو ما جرى بالفعل خلال الأيام الماضية.
وأكد الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، أن الإدارة مستمرة في تسجيل أسماء الأعضاء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا في فروع النادي الثلاثة، وإرسال هذه الكشوف إلى وزارة الصحة، لتحديد مواعيد حصولهم على اللقاح في المقرات المعتمدة من الوزارة.