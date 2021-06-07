تقارير: لاعبو البرازيل يقررون خوض بطولة كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قالت تقارير برازيلية، اليوم الاثنين، إن لاعبو منتخب البرازيلي المشاركة في كوبا أمريكا، قرروا خوض البطولة بعد صراعات وأزمات هددت إقامة المنافسة.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة يوم الجمعة المقبل (11 يونيو) على أن تستمر حتى العاشر من يوليو 2021.

وكان من المخطط أن تقام البطولة في الأرجنتين وكولومبيا، إلا أن الأخيرة طلبت تأجيل الحدث بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها نتيجة بعض الاحتجاجات الداخلية، ومع سوء الأوضاع الصحية في الأرجنتين بسبب كورونا تم سحب التنظيم منهما قبل أن يتم إسناده للبرازيل.

وقالت صحيفة "otempo" البرازيلية في تقريرها اليوم، إن اللاعبون قرروا المشاركة في البطولة، على أن يتم الإعلان عن الأمر في بيان رسمي مع انتقاد طريقة التنظيم.

وأضافت الصحيفة أن المقاطعة التي تزعمها قادة المنتخبات (وعلى رأسهم كاسيميرو قائد البرازيل) فقدت قوتها بسبب الانقسامات بين الفرق والتنازلات التي قدمها كونميبول للتخفيف من حدة الأزمة.

ورفض قادة المنتخبات المشاركة في البطولة حضور اجتماع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أمس الأحد، في إشارة لاعتراضهم على استضافة البرازيل للبطولة.