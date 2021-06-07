مشاهدة مباراة البحرين وايران في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة البحرين وايران في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الاثنين 7-6-2021.

يصطدم منتخب البحرين بنظيره منتخب ايران، في مواجهة حاسمة ومصيرية، على استاد البحرين الوطني في الرفاع، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

ويحتل منتخب البحرين ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة من خمس مباريات لمنتخب العراق، و9 لمنتخب ايران من 5 مباريات أيضًا، و5 نقاط لهونج كونج ونقطة واحدة لمنتخب كمبوديا.

ويدخل المنتخب البحريني بمعنويات عالية، بعد فوزه الكاسح على منتخب كمبوديا بنتيجة (8-0) يوم الخميس الماضي، لحساب الجولة الثامنة، وسيسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز على ايران لخطف الثلاث نقاط، ومواصلة حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

على الجهة المقابلة، فاز منتخب ايران يوم الخميس، على هونج كونج بنتيجة (3-1)، يخوض مواجهة البحرين بشعار لا بديل عن الفوز، حيث أن الخسارة في هذه المباراة تعني تضاؤل آماله بشكل كبير في المنافسة على المركزين الأول أو الثاني. ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023. مشاهدة بث مباشر البحرين وايران تنطلق صافرة بداية مباراة البحرين وايران في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية والبحرين. تنقل مباراة البحرين وايران في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة البحرين الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11641، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي البحريني “علي سعيد”. ايران – البحرين تصفيات كأس العالم 2022 استاد البحرين الوطني تنطلق الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش تشكيلة ايران الاساسية اليوم | بيام نيازمند – إحسان حاج صفي – سعيد عزت اللهي – كريم أنصاري فرد – حسين كنعاني – سامان قدوس – أحمد نور اللهي – مهدي ترابي – علي غوليزاده – سردان أزمون – كاوه رضائي. تشكيلة البحرين الاساسية اليوم | سيد محمد جعفر – وليد الحيام – حمد الشمسان – عبد الوهاب المالود – محمد مرهون – محمد الرميحي – علي حرم – جاسم الشيخ – سيد رضا عيسي – أحمد نبيل – مهدي الحميدان.

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