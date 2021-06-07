مشاهدة مباراة عمان وقطر في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة عمان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الاثنين 7-6-2021، لحساب الجولة التاسعة.

تأجل لقاء عمان وقطر أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث كان مقررًا له يوم 4 يونيو 2020، إلى أن جاءت فكرة استئناف ثلاث جولات متتالية من التصفيات على هيئة دورة مجمعة في قطر.

وسيخوض منتخب سلطنة عمان ثلاث مباريات في التصفيات المزدوجة على الأراضي القطرية، الأولى أمام قطر يوم 7 يونيو، والثانية يوم 11 يونيو ضد أفغانستان، ثم سيختتم الفريق رحلته بلقاء بنجلادش يوم 15 من نفس الشهر.

وسيواصل منتخب عمان نشاطه الدولي حين يلاقي منتخب الصومال يوم 20 يونيو ضمن التصفيات التأهيلية إلى بطولة كأس العرب فيفا، والمقرر إقامته نهاية العام الجاري في قطر.

وتتصدر قطر المجموعة الخامسة برصيد 19 نقطة بفارق 7 نقاط عن منتخب عمان الثاني، ويأتي بعد ذلك منتخب أفغانستان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وخلال الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 فاز المنتخب القطري بهدفين لهدف على عمان، وأقيمت المباراة على ستاد الجنوب يوم 15 أكتوبر 2019.

يذكر ان منتخب قطر استطاع الفوز على سلطنة عمان في 19 مباراة بجميع المنافسات بما في ذلك المباريات الودية، وانتصرت عمان في 4 مناسبات فقط، وغلب التعادل على 9 مواجهات.

مشاهدة بث مباشر عمان وقطر

تنطلق صافرة بداية مباراة عمان وقطر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على ملعب استاد جاسم بن حامد بنادي السد فى مدينة الدوحة القطرية.

تنقل مواجهة المنتخب العماني مع شقيقه القطري على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس، كما تنقل على بين سبورتس كونيكت، وتنقل ايضا على قناة عمان الرياضية بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد الكعبي”، وعلى قناة الكأس بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”.

عمان – قطر

تصفيات كأس العالم

ستاد جاسم بن حامد بنادي السد