صفقات ريال مدريد | ناصر الخليفي يحطم طموحات مبابي بتصريح ناري

أجرى ناصر الخليفي مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية أكد فيها أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن نجمه “كيليان مبابي” سواء بمقابل مادي، أو الرحيل بشكل مجاني بعد انتهاء عقده.

وتأتي تصريحات ناصر الخليفي النارية، في ظل تلاقي طموح كيليان مبابي مع ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي 2021، أو على الأقل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مبابي هو الحديث الافتتاحي لمقابلة ليكيب مع الخليفي، الذي رد على سؤال يتعلق بما إذا كان المهاجم الفرنسي سيغادر قريبًا أم لا، وكان الرئيس الشاب صريحًا، حيث قال: “كيليان لن يرحل ابدًا عن باريس سان جيرمان، لن نبيعه ولن نسمح له بالرحيل مجانًا، هذا مستحيل”.

وفيما يتعلق بالمحادثات التي يجريها النادي الباريسي مع بيئة مبابي بشأن تجديد تعاقده، أفاد ناصر الخليفي بأنه لن يفصح عن تفاصيل المفاوضات الجارية في الوقت الحالي: “كل ما يمكنني قوله هو أنها تتقدم بشكل جيد. أتمنى أن نتوصل إلى إتفاق”.

وأضاف: “باريس بلد كيليان مبابي. لديه مهمة أخرى غير متعلقة بكونه لاعب كرة قدم، ووجوده هنا يروج لبطولة الدوري الفرنسي وبلده وعاصمته”.

وأكمل الخليفي حديثه: “مبابي فتى رائع، كشخص وكرياضي، إنه أحد أفضل اللاعبين اليوم وسيفوز بالكرة الذهبية في السنوات القليلة المقبلة، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100٪، كل متطلبات تجديد عقده متوفرة هنا”.

وقد ذهب الخليفي إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بما يعتقده بشأن ملاءمة باريس سان جيرمان لكيليان مبابي: “أين يمكن أن يذهب؟ ما هي الأندية التي يتوفر فيها الطموح والمشروع كما هو الحال في باريس سان جيرمان اليوم؟”.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير 2022 بموجب قانون بوسمان، وتبلغ قيمته السوقية 160 مليون يورو بحسب موقع transfermarkt.

سخرية جماهير ريال مدريد تنتاب الخليفي

وقابلت جماهير ريال مدريد تصريحات رئيس باريس سان جيرمان “ناصر الخلفي”، بسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن رغبة كيليان مبابي الشديدة بالانتقال إلى النادي الملكي قد حسمت الأمر منذ فترة طويلة.

واعتبر عشاق ريال مدريد تصريحات الخليفي هي مجرد كلام عابر، واستشهدت على ذلك بتصريحاته التي أطلقها حينما أراد المرينجي التعاقد مع مدرب باريس سان جيرمان في 2014، الإيطالي “كارلو أنشيلوتي“.

وقال الخليفي حينها: “أنشيلوتي سيبقى في باريس سان جيرمان، لا أدري لماذا يرى البعض أن مستقبله في خطر، استمراره معنا أمر مؤكد لا يقبل الشك”.

وفي النهاية وكما يعلم الجميع أن كارلو أنشيلوتي ترك باريس سان جيرمان من أجل تولي مهمة القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، ونجح معهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لـ11 عامًا.