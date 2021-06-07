مشاهدة مباراة الاردن ونيبال في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية خاصة لـ مشاهدة مباراة الاردن ونيبال في بث مباشر ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، لحساب المجموعة الثانية.

ويلتقي منتخب الأردن مع منتخب نيبال، على ستاد جابر الدولي في الكويت، في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ مونديال قطر 2022 والأمم الآسيوية 2023.

يتواجه منتخب الأردن مع نيبال، مساء اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية والأردن.

يتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة كاملة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لكل من الكويت التي لعبت ست مباريات، والأردن الذي لعب خمس مباريات، و3 نقاط لمنتخب نيبال ولا شيء لـ منتخب تايبيه الصينية لكرة القدم المتذيل.

منتخب الأردن سيسعى في مباراة اليوم أمام نيبال لتحقيق فوز عريض وليس مُجرد الفوز بالثلاث نقاط، من أجل الانفراد بالمركز الثاني بفارق مريح من الأهداف قبل المواجهة المصيرية له أمام الأزرق الكويتي يوم الجمعة القادم، على أمل مواصلة رحلة التأهل الصعب إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واستعد المنتخب الأردني لاستئناف التصفيات من خلال خوض عدة مباريات ودية، حيث فاز على طاجيكستان ولبنان والبحرين، قبل الخسارة القاسية أمام الإمارات بنتيجة (1-5) نهاية الشهر الماضي.

في المقابل يأمل منتخب نيبال في تحقيق نتيجة إيجابية في المباريات المتبقية، بداية من مواجهة الأردن، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية لبطولة كأس آسيا الصين 2023، بعدما فقد فرصة الوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

بث مباشر الاردن ونيبال اليوم

ينقل بث مباشر مباراة الأردن ونيبال في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11958، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

الاردن – نيبال

تصفيات كأس العالم 2022 (المجموعة الثانية – الجولة 9)

ستاد جابر الدولي في الكويت

جارية الآن

تشكيلة الاردن اليوم ضد نيبال

معتز ياسين – مهند خير الله – يزن العرب – نور الروابدة – بهاء فيصل – إبراهيم سعادة – علي علوان – يزن النعيمات – موسى التعمري – محمد الدميري – إحسان حداد.

تشكيلة نيبال ضد الاردن اليوم

كيران كومار – دينيش راجبانشي – بيكاشي خاواس – أنانتا تامانج – سومان أريال – أبيشيك ريجال – بوجان أوبيركوتي – سومان لاما – أنجان بيستا – سانتوش تامانج – روهيت تشاند.

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