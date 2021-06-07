صفقات النصر | فريق مكسيكي ينافس العالمي على توقيع أرتورو فيدال

دخل مسئولو نادي النصر السعودي في مفاوضات، مع الدولي التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط فريق إنتر ميلان، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانتقل فيدال إلى نادي ميلان الصيفي الماضي، قادمًا من برشلونة، إلا أن النادي الإيطالي يمر بأزمة مالية جعلته يعرض أغلبه لاعبيه للبيع.

ويتنافس نادي كلوب أمريكا المكسيكي، الذي يقوده سانتياجو سولاري، مع النصر السعودي؛ للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي 2021 حسبما ورد بموقع fcinternews.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب غير منجذب لفكرة الانتقال إلى الدوري المكسيكي حاليًا، ولم يحسم مصيره حتى الآن.

وأكد الموقع أن الدولي التشيلي مقتنع بأنه لا يزال بإمكانه اللعب في أوروبا، سواء في إنتر أو أي ناد آخر.

ولعب فيدال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، منها باير ليفركوزن الألماني، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسبانين وأخيرا إنتر ميلان.

وتعرض صاحب الـ34 عامًا للإصابة مؤخرًا بفيروس كورونا وتم نقله للمستشفى، وغاب عن معسكر منتخب بلاده؛ ما حرمه من المشاركة ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.