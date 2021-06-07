شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح الصالات المستضيفة لبطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، والسيد/ ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ، وبحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، أعمال تطوير صالات الرماية والسلاح المستضيفة لمنافسات بطولة الخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن ، والمقرر إقامتها خلال الفترة من(8-14) يونيو الجارى، بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.



أكد وزير الشباب والرياضة ان الحكومة المصرية تقدم كافة الدعم للاتحادات لتنظيم البطولات الدولية بصورة تليق بسمعة ومكانة مصرفي تنظيم البطولات، بعد النجاحات التي حققتها مصر في تنظيم البطولات الأخيرة، مشيرا الي ان البنية الرياضية في مصر أصبحت نموذج يحتذي بيه بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية.



أضاف "صبحي"متابعة كافة التفاصيل والاستعدادات اللوجستية والإدارية الخاصة باستضافة بطولة العالم للخماسي الحديث بالتنسيق مع اللجنة المنظمة واتحاد الخماسي في إطار التعاون المثمر لمواصلة النجاح والتفوق للبطولات الدولية التي تحتضنها مصر في مختلف الألعاب الرياضية.

ومن جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث بالطفرة الإنشائية الرياضية في مصر، مؤكداً ان مصر أصبح لها اسم كبير في تنظيم البطولات الدولية، فهي التي اعادت الحياة للرياضة العالمية بعد اللجوء لتأجيل البطولات في دول العالم في ظل انتشار جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يشارك فى البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من دول «الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هى الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هى المحطة الأخيرة فى مشوار الوصول لأهم حدث رياضى يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو٢٠٢١.