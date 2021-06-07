شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إعارة نيدفيد و محمد محمود الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقرت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي، برئاسة محسن صالح، بالإتفاق مع الجهاز الفنى للفريق، بقيادة بيتسو موسميانى، على إعارة ثنائي الفريق كريم نيدفيد ومحمد محمود، خلال الموسم المقبل، حتى يستعيد الثنائي مستواهما، بعد فترة غياب طويلة عن المستطيل الأخضر بسبب الإصابة، حيث تعرض كريم نيدفيد للإصابة بقطع في الغضروف الركبة، فيما تعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي مرتين بكلتا ركبتيه، وهو الأمر الذي اثر على تواجدهما في تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية.

ويسعي مسؤولى النادي الاهلي لاعارة كريم نيدفيد ومحمد محمود من اجل استعادة مستواهما قبل العودة من جديد لصفوف الاهلي خاصة وان كريم نيدفيد كان من العناصر الاساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفنى قبل ان يتم اصابته.

ويرغب مسئولو الأهلي في إعارة كريم نيدفيد ومحمد محمود لأندية الدوري الممتاز، من أجل الحصول على فرصة كبيرة للمشاركة في المباريات، ويكونا جاهزين للمشاركة مع الفريق في الموسم بعد المقبل، كما حدث مع أكثر من لاعب، مثل محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق.