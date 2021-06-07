شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة لجنة الزمالك مع «كارتيرون» .. ورفض عودة «أوناجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جلسة مع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من أجل الاتفاق على اللاعبين العائدين من الإعارة فى الموسم المقبل.

وهناك أكثر من لاعب في الزمالك معار لأندية الدوري الممتاز والأندية الخارجية، على رأسهم مصطفى فتحى، المعار إلى سموحة، ورزاق سيسيه، المعار إلى نادى الاتحاد السكندرى، ومحمد أوناجم، المعار إلى الوداد المغربى، ومحمد صبحى، حارس المرمى المعار إلى الاتحاد السكندرى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كارتيرون أبلغ اللجنة المؤقتة بعدم رغبته فى عودة المغربى محمد أوناجم، المعار إلى الوداد المغربى، فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المتميزين فى نفس مركزه، على رأسهم محمود عبدالرازق «شيكابالا»، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقى، إلى جانب عودة مصطفى فتحى فى الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لسموحه.

وينتظر أن يجتمع مسؤولو اللجنة مع كارتيرون، خلال الأيام المقبلة، لتحديد الصفقات الجديدة التى يسعى لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.