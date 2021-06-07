شكرا لقرائتكم خبر عن لقح: تقنية الفيديو تعلم الحكام «الكسل» ويكفي إحتساب هدف رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، اليوم الاثنين، عن حكام الدوري المحلي، مؤكدا أنه يقدر المجهودات التي يبذلونها، والضغوطات الواقعة عليهم.

وقال لقجع، خلال مؤتمر خاص بالتحكيم: «الفار بالنسبة لي، لا ينبغى أن يمثل وسيلة يرتكز عليها حكامنا في كل قراراتهم، كي لا يتعودوا على الكسل».

وتابع: «في مونديال روسيا مثلا، كريستيانو رونالدو سجل للبرتغال هدفا في مرمى المغرب من خطأ واضح، في حضور تقنية الفيديو، وتم احتسابه، وقد اعترف رئيس الفيفا (جياني إنفانتينو) في إحدى زياراته لمراكش بهذا الخطأ».

وأضاف: «أكبر حكام العالم يرتكبون هفوات، أنا متابع جيد للكرة العالمية وخاصة الليجا.. ماتيو لاهوز ارتكب العديد من الهفوات، باعتراف هيئة التحكيم الدولية، وهناك من يطالب باستقدامه واستقدام حكام من أوروبا، لكن أقل واحد منهم سيكلفنا 30 ألف دولار».

وأردف رئيس الاتحاد المغربي: «لذا رجاء حكموا المنطق والعقل، قبل اقتراح مثل هذه الحلول».