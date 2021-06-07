شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم : الشرقية للدخان ذبحوني ولن أتنازل عن حقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم علاء إبراهيم، المدير الفني السابق للفريق الكروى الأول بنادي الشرقية للدخان، بشكوى رسمية ضد ناديه السابق، لدي اتحاد الكرة مطالبا بالحصول على كافة حقوقة المالية بعد قرار إقالته من تدريب الفريق.

وقال علاء إبراهيم، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: نادى الشرقية للدخان ذبحني وباعني دون وجه حق وفى النهاية لا يريدون منحي مستحقاتي المالية.

وتابع: حرصت على الجلوس مع المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، لعرض شكواى قبل تقديمها للجنة التظلمات وهو جعله يتضامن معى.

وأكد علاء إبراهيم: توليت تدريب فريق الدخان ونجحت في تحقيق نتائج مميزة وصعودة من الدرجة الثالثة للثانية ومنها لتصدر الدرجة الثانية واقتراب الفريق من التأهل للدورى الممتاز.

وقال: من الطبيعى أن يتعثر الفريق خلال مشوارة في مباراة أو اثنتين ولكن يبقي موقف الفريق في المسابقة وهو تصدر المسابقة، وأشار إلى أنه يتعرض لحرب من قبل الأشخاص المحسوبين على النادى منذ فترة طويلة وهو صاحب قرار الإقالة وتعيين علاء نوح المدير الفني الحالى للفريق.

وشدد إبراهيم على أنه لن يترك حقه ومستمر في مقاضاة نادى الدخان بعد التضحية به بهذه الطريقة ورفضه دفع قيمة الشرط الجزائي بحجة سوء النتائج برغم تصدر الفريق للمسابقة قبل انتهائها بـ4 جولات.