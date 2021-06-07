شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز ملف خصومات «ساسى» .. ويتمسك باستمراره لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروى الأول، قبل انتهاء الموسم الجارى في حال عدم التوصل مع اللاعب أو وكيله لاتفاق نهائى من أجل تمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المؤقتة استعجلت حضور اللاعب التونسى يوم 16 يونيو الجارى من أجل حسم قراره النهائى بشأن استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة من عدمه، وكلفت اللجنة أحد المحامين الكبار من أجل دراسة عقد اللاعب التونسى بعدما تلقى النادى إخطارًا رسميًا من محامى اللاعب، الذي أكد على رحيل «ساسى»، يوم 30 مايو الماضى في حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

ووفقا لمصدر داخل نادى الزمالك، فإن اللجنة سددت كافة مستحقات اللاعب، مشيرا إلى أن اللجنة لن تسمح برحيله قبل انتهاء الموسم الجارى، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وشددت اللجنة على استعدادها لتمديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة في حال عدم توقيعه لناد خارجى آخر، لافتًا إلى أن اللاعب تهرب من عقد جلسة مع مسؤولى اللجنة المؤقتة للاتفاق على تمديد عقده مع النادى.

وأكد المصدر أن النادى لا يمانع من استمرار اللاعب إذا كان يرغب في ذلك، مشيرًا إلى أن الزمالك لا يقف على أي لاعب مهما كانت إمكانياته.