شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يهاجم مجلس الزمالك : «مباح لأي حد يخرب فيه» .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، انتقادا شديدا لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي خاصة بعد تناول الإعلام الرياضي رحيل فرجاني ساسي بقوة والتركيز على هذا الملف والابتعاد عن مثله في النادي الأهلي.

قال ميدو خلال بث مباشر عبر موقعه الشخصي تويتر: «فرجاني ساسي نجم الزمالك، عقده خلص مع الزمالك وانتهى بنسبة 95% وسيرحل عن الفريق، شوف إزاي المسؤولين في نادي الزمالك سايبين النادي مباح لأي حد انه هو يخرب فيه من بعض الإعلاميين والناس اللي بتكتب عنه، وازاي أن الأخبار المتداولة عن زيزو وبن شرقي وأوباما، وازاي في النادي الأهلي تصريحات رسمية لرحيل لاعبيه، ولكن اتقفل عليه بشكل كويس، وازاي الزمالك سايبين الأمور، الكلام دا يدمر أي فرقة».

وكان ميدو منذ قليل، أضاف «للأسف الإعلام بدأ الترويج لرحيل نجوم الزمالك، وأشعل أزمة رحيل ساسي بأحاديث مطولة حول اللاعب وتأثير رحيله وغيرها من الأمور، بينما تجاهل عروض نجوم الأهلي التي خرجت بشكل رسمي خلال الفترة الماضية القريبة خاصة عن محمد مجدي قفشة فضلا عن عدد من اللاعبين الآخرين».

وأكد: «هناك تصريح رسمي من وكيل محمد مجدي أفشة نجم الأهلي بأن اللاعب يملك عروضا أوروبية للرحيل، ولم يناقش الإعلام، الأمر بنفس الطريقة التي يتم مناقشة مصير ساسي بها رغم أن أفشة مازال مرتبطا بعقد مع الأهلي».