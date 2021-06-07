شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجبلاية يوضح حقيقة إستضافة مصر لأمم أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتأجيل مراسم قرعة بطولة الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها بالكاميرون مطلع العام المقبل، ليفتح باب التكهنات بنقل البطولة إلى دولة أخرى تكون جاهزة لاستضافة الحدث الكبير في ظل تفشي فيروس كورونا في معظم الدول الإفريقية.

وبحسب مصدر باتحاد الكرة فإن مصر تأتى ضمن أكثر الدول الجاهزة لاستضافة الحدث الكروى خصوصًا في ظل تمتعها بانحصار الفيروس ووجود بنية تحتية جاهزة في أي وقت لاستضافة البطولة.

وتابع: قرار التقدم باستضافة البطولة ليس في يد الجبلاية حاليا، ولكن هذا الملف مسؤول عنه عدة قطاعات مثل السياحة والشباب والرياضة والإنتاج الحربي ومجلس الوزراء، ولكن الجميع ينتظر الموقف الأخير لدولة الكاميرون من استضافة البطولة أو الاعتذار عنها.

وقال: لكل حدث حديث ولن نتطرق لاستضافة البطولة في الوقت الحالى لحين تحديد موقف الكاميرون.