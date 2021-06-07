شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف كواليس انتقال سيرجى أكا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقترب الإيفوارى سيرجي أكا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الجونة من الانضمام لنادى الزمالك، حيث دخل نادر شوقي فى مفاوضات متقدمة مغ مسؤولى نادى الزمالك للحصول على توقيع اللاعب وتعويض رحيل فرجانى ساسي عن الفريق.

وعلمت «المصري اليوم» أن المقابل المادي هو نقطة الخلاف حيث طالب اللاعب ووكيله بالحصول على 2 مليون يورو للتوقيع وهو ما يراه الزمالك مبلغا ضخما، خصوصا أن اللاعب عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري وليس مرتبطا بأى ناد لدفع هذا المبلغ إلا أن نادر شوقي أكد لهم أن أكا يمتلك عروضا خارجية تفوق عرض الزمالك إلا أن اللاعب يفضل الانضمام للقلعة البيضاء وعدم اللعب فى الخليج.

ويتميز سيرجي أكا بالقوة البدنية والمهارة أيضاً وهو ما جعله أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيل رضا شحاتة مع فريق الجونة، ليشارك خلال الموسم الجاري في 24 مباراة بالدوري والكأس صنع خلالها هدفاً.

وكان أكا قد بدأ مسيرته الكروية في فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم انتقل إلى الصفاقسي التونسي في موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل أخيراً إلى نادي الجونة.