شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الأهلي يطوع الإعلام لصالحه وأزمة فرجاني ساسي تهدد استقرار الزمالك. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، انتقادا شديدا لبعض وسائل الأعلام لتناقضهم في تناول قضية احتراف لاعبي الزمالك عكس ما يتم تنفيذه مع لاعبي النادي الأهلي.

وقال ميدو في بث مباشر عبر تويتر، «إن الإعلام ليس له سوى عن رحيل التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك، الذي اقترب عقده من النهاية، وبنسبة 95% سيرحل عن الفريق، وازاي الإعلام اشتغل على ازمة فرجاني ساسي عشان يهد استقرار نادي الزمالك»

وأضاف «للأسف الإعلام بدأ الترويج لرحيل نجوم الزمالك، وأشعل أزمة رحيل ساسي بأحاديث مطولة حول اللاعب وتأثير رحيله وغيرها من الأمور، بينما تجاهل عروض نجوم الأهلي التي خرجت بشكل رسمي خلال الفترة الماضية القريبة خاصة عن محمد مجدي قفشة فضلا عن عدد من اللاعبين الآخرين، النادي الأهلي يطوع الأعلام قدر المستطاع«.