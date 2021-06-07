شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون : النحاس مستمر في الموسم الجديد .. ولن نفرط في أي لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب، أن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مستمر مع الفريق في الفترة المقبلة، ولا توجد أي نية لرحيله.

وقال محمد عادل فتحي، في تصريحات إذاعية: «لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية عن وصول عروض لعماد النحاس، من أندية الدوري الممتاز، من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة»، مؤكدًا: «عماد النحاس مستمر مع الفريق في الموسم الجديد، ولا توجد أي نية لرحيله».

وأضاف: «النحاس نجح في إعادة المقاولون للمنافسة على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري منذ توليه المسؤولية الفنية من موسمين»، مضيفا: «تراجع الأداء هذا الموسم كان لأسباب وظروف خارجة عن إرادة الجهاز الفني، وذلك بعد إصابات كورونا التي ضربت الفريق».

وتابع: «لن نوافق على رحيل أي لاعب من القوام الأساسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على رأسهم محمد مجلي، لاعب خط وسط الفريق».