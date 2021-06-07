توتنهام: مطالب كونتي غير واقعية

كشف تقرير عن سبب انهيار تعيين الإيطالي أنتونيو كونتي، الذي قاد إنتر ميلان للقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، مدرباً لتوتنهام وهو مطالبته بمبلغ 100 مليون إسترليني لاستثمارها بشراء لاعبين لتقوية الفريق اللندني.

واعتبرت إدارة توتنهام وعلى رأسها دانييل ليفي المعروف بصرامته فيما يتعلق بالجوانب المالية مطالب كونتي "بعيدة عن الواقع"، وقال ليفي لكونتي إن إنفاق مبلغ مثل هذا على لاعبين جدد قد يدمر مستقبل النادي.

وكانت تقارير إيطالية كشفت عن سبب رحيل كونتي عن الإنتر بعد حصد لقب الإسكوديتو وهي رغبة الإدارة في بيع لاعبين من الفريق لتعويض الخسائر التي لحقت بالنادي جراء تداعيات فيروس كورونا.