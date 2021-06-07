شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نجماً يغيبون عن «يورو 2020» وإسبانيا أبرز الخاسرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أيام قليلة وتنطلق مسابقة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد تأجيلها منذ العام الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كحال جميع البطولات العالمية التي تم تأجيلها.

ولكن يبدو أن التأجيل الإجباري لم يكن مفيداً للعديد من المنتخبات المشاركة بسبب غياب كثير من نجومها عن البطولة لأسباب متعددة أبرزها الإصابات، مع فرقها خلال الفترة الماضية قبل انتهاء الموسم.

ويرصد «الخليج الرياضي» في التقرير التالي أبرز غيابات النجوم عن يورو 2020، حيث يأتي في المقدمة المنتخبات الخاسرة من الغيابات، المنتخب الإسباني بغياب 4 من أبرز لاعبيه وهم سيرخيو راموس بسبب قرار فني، وداني كارفاخال للإصابة في العضلة، وانستو فاتي بسبب تجدد إصابة قديمة، إضافة إلى قائد الفريق بوسكيتس الذي أعلن المنتخب الإسباني قبل ساعات إصابته بفيروس كورونا، ما يعني أنه ربما يكون هناك مزيد من اللاعبين الغائبين عن الفريق في حال انتقال العدوى لآخرين، حيث خرج اللاعب من المعسكر بعد تأكد الإصابة.

ويأتي منتخبا إنجلترا وفرنسا في المركز الثاني للاعبين الغائبين، حيث يغيب عن المنتخب الإنجليزي ألكسندر أرنولد بسبب إصابة في العضلة، ومايسون جرينود بسبب الإصابة أيضاً، فيما يغيب عن منتخب فرنسا فيرلان مندي بسبب إصابة في الأربطة، وأنتوني ماريال أيضاً، بسبب تمزق في الأربطة.

ومن أبرز الغائبين أيضاً لاعب منتخب السويد زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة في الركبة، والبولندي كريستوف بيونيك بسبب كسر في الكاحل.

وبعيداً عن الإصابات تفقد البطولة نجوماً آخرين لمعوا في أنديتهم، ولكنهم يغيبون إجبارياً بسبب عدم تأهل منتخبات بلادهم للمشاركة في البطولة، وهم النجم النرويجي هالاند لاعب بروسيا دور تموند، ويان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الذي يغيب أيضاً بسبب عدم تأهل منتخب بلاده.