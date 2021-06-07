شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مروان محسن: "نفسه يعتزل فى الأهلي ويعمل ريمونتادا زى ربيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الأهلى، عن رغبة اللاعب فى استكمال تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال تامر النحاس فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "مروان محسن نفسه يكمل فى الأهلى، ولا يريد الرحيل عن القلعة الحمراء إطلاقاً، ولن أبالغ لو قلت إنه يحلم بالاعتزال بقميص الأهلى فهو يعشق النادى الأحمر ويشعر بالارتياح داخله رغم كل ما يثار من انتقادات لاذعة".

وأضاف تامر النحاس، "مروان محسن عقده مستمر مع الأهلى موسمين بخلاف الموسم الحالى، ومثله مثل أى لاعب سوف يحدد مصيره بنهاية الموسم الجارى، وقد يحدث معه مثلما حدث مع رامى ربيعة مدافع الأهلى الذى كان قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف المقاولون العرب وتعطلت الصفقة فى اللحظات الأخيرة ليصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه فى التشكيل الأساسى للفريق".

وتابع تامر النحاس، "قد يسجل مروان محسن أهدافاً فى المرحلة المقبلة مع الأهلى وتتغير الصورة تماماً ويستكمل رحلته مع المارد الأحمر للنهاية".

ولعب مروان محسن مع الاهلى هذا الموسم 8 مباريات بالدورى بإجمالى 248 دقيقة لعب ولم يسجل أهدافاً وصنع هدف وحيد فيما شارك فى 5 مباريات بدورى الابطال الافريقى بإجمالى 152 دقيقة وسجل هدفاً وصنع مثله، فيما شارك فى مباراة واحدة بكأس مصر بإجمالى 71 دقيقة لعب لم يسجل أو يصنع وشارك فى مباراتين بكأس العالم للأندية بإجمالى 34 دقيقة لعب ولم يسجل أو يصنع أهدافاً.

وإجمالا شارك مروان محسن مع الاهلى فى 104 مباراة بإجمالى 5351 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 23 هدفاً وصنع 9 أهداف وحصل على 13 انذار، فيما توج مروان محسن مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات هى الدورى الممتاز أربعة مرات وكأس مصر وكأس السوبر المحلى ودورى الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.