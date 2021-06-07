كارتيرون يعيد تأهيل لاعبى الزمالك على ركلات الجزاء والتسديد عن بُعد

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القاهرة - سامية سيد - ركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بتدريب اللاعبين على تصويب ركلات الجزاء وتأهيلهم بالشكل الأمثل، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى بسبب الأجندة الدولية.

ويحرص كارتيرون على استغلال فترة توقف الدورى لتصحيح كافة الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الفريق فى الفترة الماضية، ومن ضمنها تسديد ركلات الجزاء والتى شهدت إهدار بعضها بسبب الرعونة.

وخصص المدير الفنى للزمالك فقرة فى التدريبات لتأهيل اللاعبين على تصويب ركلات الجزاء بالشكل الأمثل دون أن يقيم أى تعديل على ترتيب اللاعبين المسددين للضربات خلال المباريات الرسمية.

كما قام كارتيرون بتدريب اللاعبين على التصويب من على بعد، حتى يصبح سلاح للزمالك فى المواجهات المتبقية بالدورى.

تصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خط هجوم في الدوري المصري، وذلك بعدما خاض الفريق الأبيض 25 مباراة في دوري الموسم الجاري، سجل خلالهم لاعبو القلعة البيضاء 44 هدفاً، ليرد الزمالك على جميع المشككين في قوته الهجومية بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى الدوري التركي في يناير الماضي.