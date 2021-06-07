شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام.. الصحراوى يتصدر قائمة الأكثر مشاركة فى الإسماعيلى وطارق الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات مروان الصحراوى، قلب دفاع الإسماعيلى، هو الأكثر مشاركة ضمن صفوف الدراويش على الرغم من طرده فى لقاء المقاولون العرب وغيابه عن مباراة مصر المقاصة الأخيرة بينما جاء زياد طارق الأقل من حيث المشاركة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى

تعرف على مشاركات لاعبى الاسماعيلى هذا الموسم وفقاً للموقع الرسمى للنادى:

⚽ مروان الصحراوى .. 22 مباراة بواقع 1916 دقيقة

⚽ محمد عادل .. 22 مباراة بواقع 1671 دقيقة سجل هدفًا

⚽ فخر الدين بن يوسف 21 مباراة بواقع 1622 دقيقة سجل 7 أهداف وصنع هدفًا

⚽ شكرى نجيب .. 22 مباراة بواقع 1465 دقيقة سجل 6 أهداف وصنع هدفين

⚽ محمد هاشم .. 18 مباراة بواقع 1354 دقيقة صنع هدفًا

⚽ محمد فوزى .. 14 مباراة بواقع 1260 دقيقة منى مرماه 17 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

⚽ أحمد مدبولى .. 18 مباراة بواقع 1163 دقيقة صنع 3 أهداف

⚽ عماد حمدى .. 19 مباراة بواقع 1132 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين

⚽ محمود عبد العاطى ” دونجا ” .. 14 مباراة بواقع 1056 دقيقة

⚽ محمد الشامى .. 20 مباراة بواقع 1022 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين

⚽ محمد حسن .. 13 مباراة بواقع 996 دقيقة

⚽ محمد صادق .. 15 مباراة بواقع 898 دقيقة سجل 3 أهداف

⚽ آرى بابل .. 18 مباراة بواقع 869 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا

⚽ محمد عمار .. 10 مباريات بواقع 800 دقيقة صنع هدفًا

⚽ عبد الله جمعة .. 12 مباراة بواقع 771 دقيقة

⚽ حسين السيد .. 10 مباريات بواقع 759 دقيقة سجل هدفًا

⚽ محمد صبحى .. 8 مباريات بواقع 720 دقيقة منى مرماه 11 هدفًا كلين شيت مباراتين

⚽ محمد بيومى .. 8 مباريات بواقع 593 دقيقة

⚽ محمود البدرى .. 7 مباريات بواقع 583 دقيقة

⚽ بنسيون شيلونجو .. 15 مباراة بواقع 505 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفين

⚽ رضوان شريفى .. 5 مباريات بواقع 450 دقيقة

⚽ أحمد فتحى ” كاستيلو ” .. 8 مباريات بواقع 425 دقيقة

⚽ مصطفى فارس .. 6 مباريات بواقع 418 دقيقة

⚽ أحمد مصطفى .. 9 مباريات بواقع 311 دقيقة صنع هدفًا

⚽ عمر الوحش .. 10 مباريات بواقع 191 دقيقة

⚽ نادر رمضان .. 7 مباريات بواقع 188 دقيقة

⚽ محمد مجدى .. مباراتين بواقع 180 دقيقة منى مرماه هدفين كلين شيت مباراة

⚽ عبد الرحمن مجدى .. 3 مباريات بواقع 141 سجل هدفًا

⚽ مدحت فقوسة .. مباراتين بواقع 76 دقيقة

⚽ باهر المحمدى .. 4 مباريات بواقع 63 دقيقة

⚽ أحمد أيمن .. مباراة بواقع 57 دقيقة

⚽ محمد مخلوف .. مباراة بواقع 33 دقيقة ( قبل الإعارة )

⚽ زياد طارق .. مباراتين بواقع 12 دقيقة

⚽ لم يلعب نهائيًا كل من كمال السيد وأحمد العش ومصطفى الزنارى ومحمد ناصر ومحمد الضرف ومحمد عبد السميع بجانب إبراهيم أبو اليزيد ومحمود عبد الله ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسى ( قبل إعارتهم ).