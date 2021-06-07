7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأثنين الموافق 7 يونيو 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، وكيل وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم، وفرجانى ساسى يؤكد لمسئولى الزمالك عودته للقاهرة بعد انتهاء معسكر المنتخب.

وكيل وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم

كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً حول اعتزال "الحاوى" بنهاية الموسم الجارى، دون أن يكمل تعاقده مع الأهلي والذى يمتد حتى الموسم المقبل.

فرجانى ساسى يؤكد لمسئولى الزمالك عودته للقاهرة بعد انتهاء معسكر المنتخب

أكد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لبعض المسئولين باللجنة المكلفة بإدارة النادى الأبيض، أنه سيعود إلى القاهرة فور انتهاء معسكر منتخب تونس المقام حاليًا، والذى سينتهى فى منتصف الشهر الجارى.

اللجنة الفنية بالإسماعيلى تفتح ملف تمديد عقد شكرى نجيب مع الدراويش

بدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، فتح ملف تمديد تعاقد شكرى نجيب مهاجم الدراويش الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وتألق شكرى نجيب فى صفوف القلعة الصفراء هذا الموسم وبات من أهم اللاعبين فى التشكيلة الأساسية للإسماعيلى، لاسيما منذ تولى إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش، وتنوى اللجنة الفنية عقد جلسة مع اللاعب لحسم هذا الملف والابقاء على نجيب فى القلعة الصفراء للحفاظ على القوام الاساسى للفريق ضمن خطة تشكيل فريق متميز بالموسم الجديد.

الايجيبشن ليج يربك حسابات احتراف أفشة في نهاية الموسم

تسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية بطولة الدوري المصرى هذا الموسم فى تقليص فرص احتراف محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى بنهاية الموسم الجارى، حيث أن الموسم الكروي انتهى في أغلب الدوريات الأوروبية في الشهر الحالى وبدأت الاندية تدرس احتياجاتها من اللاعبين المميزين فيما لايزال الدوري المصرى مستمراً وسط صراع محتدم بين الأهلى والزمالك على حسم اللقب، مما يضع أفشة فى ورطة حال تلقيه عرض مميز للرحيل عن القلعة الحمراء لأحد الدوريات الأوروبية.

تذكرتي وبريزنتيشن تنظمان بطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 45 دولة

حصلت شركتا تذكرتي وبريزنتيشن، برئاسة منتصر النبراوي، على تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلي 14 يونيو الجارى، بمشاركة 45 دولة، لتواصل الشركتان مشاركتها فى البطولات والأحداث الرياضية الكبرى على الأراضى المصرية والتى بدأت بأمم أفريقيا للكبار والمنتخب الأولمبى فى 2019 وحفلات الافتتاح والختام، وأيضا كأس العالم لكرة اليد بمصر.

الأهلي ينهي إجراءات منح فريق الكرة لقاح كورونا

يبحث الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء وجهاز كرة القدم، إجراءات وترتيبات منح لاعبى فريق كرة القدم "لقاح كورونا" خلال الأيام المقبلة.

بيراميدز يجهز محمود وادى لقيادة الهجوم أمام الرجاء

يسعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، لتجهيز محمود وادى مهاجم الفريق للعودة للمشاركة فى المباريات المقبلة، مستغلين فترة التوقف الدولية والتى تنتهى فى منتصف الشهر الجارى.