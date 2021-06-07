شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات لسيدات طائرة الأهلى فى نهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى إلى حسم لقب كأس مصر أمام الصيد فى المواجهة التى تجمعهما فى النهائى فى السادسة مساء اليوم الاثنين، على صالة الشرقية للدخان بدون جماهير بحضور عدد محدود من أسر اللاعبين.

ويسعى فريق الأهلى إلى تحقيق 3 تحديات يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى :

السيطرة المحلية

يطمح فريق الأهلى فى مواصلة السيطرة المحلية هذا الموسم بعد التتويج بلقب الدورى الممتاز مؤخرا وحسمه قبل إنتهاء المسابقة بجولتين.



تكرار سيناريو موسم تكرار سيناريو موسم كورونا بالتفوق على الصيد يسعى فريق سيدات طائرة الأهلى فى مواصلة التفوق على فريق الصيد بتكرار سيناريو كأس مصر الماضى فى موسم الكورونا عندما نجح الأهلى فى الفوز بنتيجة 3/0 فى النهائى.